Dólar fecha em R$ 4,02

Com a melhora do cenário político, a moeda americana à vista fechou com perda de 0,29%, a R$ 4,0235, na contramão de outras divisas emergentes. Os principais sinais de Brasília que repercutiram nos negócios foram a busca por um pacto entre os três Poderes pelas reformas e do crescimento econômico e a iniciativa do presidente da Câmara de pedir a antecipação do relatório da Previdência.

Deixe seu comentário: