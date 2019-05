Donald Trump alerta e ameaça: “Se o Irã quiser lutar, será o seu fim”

O presidente norte-americano, Donald Trump, escreveu no domingo (19) um texto em tom de ameaça dirigido ao Irã. “Se o Irã quiser brigar, será o fim oficial do Irã. Nunca ameace os Estados Unidos novamente!”, declarou ele em sua conta no Twitter. As informações são do portal de notícias G1 e da agência de notícias Reuters.

No sábado (18), o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammed Javad Zarif, havia dito que a república islâmica “não está buscando a guerra” no final de sua viagem à China.

A tensão entre os EUA e o Irã cresceu depois que Trump decidiu tirar o país do acordo nuclear de 2015. Ao justificar a decisão, o presidente norte-americano alegou que o Irã era o “principal Estado patrocinador do terrorismo” e que o acordo negociado pelo seu antecessor, Barack Obama, tinha falhas.

Outros signatários do pacto (Reino Unido, França, Alemanha, China e Rússia) permanecem no pacto, mas, neste mês, o Irã decidiu que não vai cumprir algumas das metas adotadas.

Teerã tinha permissão de produzir urânio enriquecido até o limite de 300 quilos e de produzir água pesada até o limite de cerca de 130 toneladas. O Irã poderia enviar o excedente para armazenamento ou venda fora do país. Após a decisão dos EUA, Teerã decidiu que não vai respeitar limites para a produção de urânio enriquecido e água pesada.

Além disso, alertou que começará a enriquecer urânio em nível mais alto dentro de 60 dias – a não ser que outros países não deixem de comprar seu petróleo (os Estados Unidos anunciaram que vão impor sanções econômicas a quem comercializar com o Irã).

Trump afirmou nesta segunda-feira (20) que o Irã enfrentará uma reação de “grande força” caso faça algo que vá contra os interesses norte-americanos no Oriente Médio. O republicano acrescentou que Teerã tem sido muito hostil em relação a Washington.

Trump disse a repórteres que está disposto a negociar com o Irã “quando eles estiverem prontos”, mas que agora não há discussões em andamento.

O Irã cobrou os Estados Unidos, nesta segunda-feira, a se dirigirem à República Islâmica com respeito, e não com ameaças de guerra, um dia depois de o presidente Donald Trump despertar o temor de um possível conflito entre EUA e Irã.

Como sinal de um confronto em ebulição um ano depois de Washington se desligar de um acordo nuclear firmado em 2015 com o Irã e readotar sanções, Teerã anunciou um aumento de quatro vezes no ritmo de produção do enriquecimento de urânio de baixo grau.

Às declarações de Trump feitas no domingo, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Javad Zarif, respondeu em sua conta de Twitter: “Nunca ameace um iraniano. Tente o respeito – funciona!”.

Zarif, que foi educado nos EUA, na verdade elogiou Trump por comentários anteriores vistos como alertas à linha-dura do governo norte-americano que estimula um conflito.

O presidente “deplora com razão o complexo militar-industrial pressionar os EUA a Guerras Infinitas”, tuitou Zarif.

Deixe seu comentário: