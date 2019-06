Donald Trump desiste de atacar Irã por não ser “proporcional”  

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (21), em suas redes sociais, que os EUA estavam prontos para bombardear o Irã, mas ele decidiu interromper a ação 10 minutos antes.

As Forças Armadas do Irã asseguraram, também nesta sexta (21), que enviaram advertências ao avião não tripulado norte-americano, antes de derrubá-lo. Entretanto, os EUA contestam essa versão, dizendo que o drone sobrevoava águas internacionais.

“Na segunda eles (os iranianos) derrubaram um drone não tripulado que sobrevoava águas internacionais. Nós estávamos com o gatilho pronto e carregados para retaliar na última noite, em três pontos diferentes quando eu perguntei quantos morreriam”, de acordo com Trump. Um general teria respondido a ele que seriam 150. O chefe de Estado dos EUA, então, interrompeu a ação 10 minutos antes do horário previsto para o ataque. “[O ataque] não seria proporcional à derrubada de um drone não tripulado”, afirmou Trump.

Confira a declaração na íntegra:

….On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019