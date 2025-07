Mundo União Europeia prepara lista de tarifas de 21 bilhões de euros sobre produtos dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2025

Trump ameaçou impor uma tarifa de 30% sobre as importações da UE a partir de 1º de agosto Foto: Reprodução/X Trump ameaçou impor uma tarifa de 30% sobre as importações da UE a partir de 1º de agosto. (Foto: Reprodução/X) Foto: Reprodução/X

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A UE (União Europeia) preparou uma lista de tarifas no valor de 21 bilhões de euros (24,52 bilhões de dólares) sobre produtos norte-americanos que será aplicada caso o bloco e os EUA não cheguem a um acordo comercial, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, em entrevista nesta segunda-feira (14).

O presidente Donald Trump ameaçou no sábado (12) impor uma tarifa de 30% sobre as importações do México e da UE a partir de 1º de agosto, após semanas de negociações com os principais parceiros comerciais dos EUA sem que um acordo abrangente fosse alcançado.

Tajani também disse ao jornal Il Messaggero que, para ajudar a economia da zona do euro, o Banco Central Europeu deveria considerar um novo programa de compra de títulos de “flexibilização quantitativa” e mais cortes nas taxas de juros.

A UE afirmou no domingo (13) que estenderia a suspensão das contramedidas às tarifas norte-americanas até o início de agosto e continuaria pressionando por uma solução negociada.

O ministro italiano disse que o pacote de tarifas de 21 bilhões de euros já preparado pela UE poderá ser seguido por um segundo pacote caso um acordo com os EUA não seja possível. Ele acrescentou, no entanto, estar confiante de que as negociações poderão progredir.

“As tarifas prejudicam a todos, começando pelos Estados Unidos”, disse ele. “Se as Bolsas de Valores caírem, isso colocará em risco as pensões e as economias dos americanos”, concluiu.

Tajani afirmou que a meta deve ser “tarifas zero” e um mercado aberto entre Canadá, Estados Unidos, México e Europa.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou no domingo (13) que trabalhará intensamente com o presidente francês, Emmanuel Macron, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para resolver a crescente guerra comercial com os Estados Unidos.

