Essa é a primeira manifestação do STF a respeito do anúncio feito por Trump, que alegou que a tarifa seria aplicada em razão do que chama de “caça às bruxas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no Supremo por tentativa de golpe de Estado.

Na carta, Barroso citou o histórico de tentativas de ruptura institucional ocorridas nos últimos 90 anos no País, incluindo o golpe de 1964, e, em seguida, episódios que aconteceram no Brasil a partir de 2019, como a tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília; a tentativa de explosão de bomba no Supremo; as acusações falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial; e a tentativa de golpe que, segundo a Procuradoria-Geral da República, incluía o plano para assassinar o presidente Lula (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Barroso também afirmou que “no Brasil de hoje não se persegue ninguém”. “Se houver provas, os culpados serão responsabilizados. Se não houver, serão absolvidos. Assim funciona o Estado democrático de direito”, prosseguiu.