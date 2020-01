Mundo Donald Trump diz que as tropas dos EUA só deixarão o Iraque se Bagdá pagar por base militar americana

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

"Temos uma base aérea extraordinariamente cara que está lá", declarou Trump Foto: Divulgação/Casa Branca "Temos uma base aérea extraordinariamente cara que está lá", declarou Trump. (Foto: Reprodução/The White House) Foto: Divulgação/Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as tropas americanas só deixarão o Iraque se Bagdá pagar pela base aérea construída pelos EUA no país. A resposta foi uma reação do republicano após o Parlamento iraquiano aprovar uma resolução pela saída e encerramento das atividades de tropas estrangeiras no país do Oriente Médio.

A decisão foi tomada depois que um ataque dos Estados Unidos matou o segundo homem mais poderoso do Irã, o general Qassem Soleimani, em Bagdá. Trump também ameaçou impor ao Iraque sanções ainda mais pesadas do que aquelas que adotou contra o Irã. “Temos uma base aérea extraordinariamente cara que está lá. Custou bilhões de dólares para ser construída, muito antes de mim [na presidência] . Não vamos embora a menos que nos paguem”, afirmou Trump no domingo (05).

Ele ainda rebateu as críticas contra possíveis ataques ao Irã. “Eles podem matar o nosso povo, torturar, lançar bombas, mas a gente não pode tocar nos lugares históricos deles? Não funciona assim”, disse.

