Donald Trump já divulga slogan para buscar em 2020 sua reeleição à presidência dos Estados Unidos

Em uma entrevista para o Washington Post, Donald Trump falou sobre o slogan da sua campanha vitoriosa à presidência dos Estados Unidos – “Make America Great Again” (algo como Faça a América Grandiosa Novamente) – e revelou qual será a frase que guiará a sua campanha de reeleição: “Keep America Great” (Mantenha a América Grandiosa).

Acontece que o slogan é o mesmo de “12 Horas Para Sobreviver: O Ano da Eleição” (The Purge: Election Year, 2016), terceiro filme da franquia sobre uma lei que permite que crimes sejam cometidos e perdoados uma noite por ano nos Estados Unidos, o que teria literalmente eliminado os mais pobres do país. Na terceira parte, no ano da eleição, uma candidata se opõe ao sistema (e corre o risco de morrer) enquanto o candidato à reeleição defende a manutenção da lei (com a frase Keep America Great).

