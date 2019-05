Dormir mal deixa a pessoa solitária e antissocial

Após inúmeros estudos, já se sabem os perigos à saúde que a falta de sono pode ocasionar. Mas os hábitos ruins de sono podem ainda levar as pessoas – e também aquelas ao seu redor – a se tornar mais antissociais . É o que diz uma pesquisa da Universidade de Berkeley, na Califórnia.

O estudo descobriu que as pessoas com problemas crônicos de sono se sentem mais solitárias e menos dispostas a estar perto ou a se envolver com os outros, evitando qualquer contato próximo da mesma maneira que as pessoas que sofrem de ansiedade social fazem.

Somado a isso, o estudo afirma que a falta de sono e de um bom descanso ainda torna as pessoas mais desinteressantes socialmente. Assim, a pesquisa percebeu que pessoas descansadas muitas vezes se sentem sozinhas após um breve encontro com alguém que não possui um bom sono, mostrando até que este isolamento social pode ser contagioso. Esses resultados são alguns dos primeiros a mostrar uma relação de mão dupla entre a perda do sono e o isolamento social, sugerindo que uma “epidemia global de solidão” pode estar ocorrendo.

“Talvez não seja coincidência que as últimas décadas tenham visto um aumento acentuado na solidão e uma redução igualmente dramática na duração do sono”, disse o principal autor do estudo, Eti Ben Simon, pesquisador do Centro de Ciências do Sono Humano de Berkeley. “Sem dormir o suficiente, nós nos desligamos socialmente, e a solidão logo entra em ação.”

Para o estudo, os pesquisadores realizaram uma série de experimentos usando imagens geradas por ressonância magnética funcional, testes de solidão padronizados e simulações gravadas em vídeo. Um experimento escaneou os cérebros de 18 jovens adultos saudáveis após uma noite sem dormir, enquanto assistiam a vídeos de pessoas estranhas andando em sua direção.

Os exames mostraram uma forte atividade de repulsão social em áreas do cérebro geralmente ativadas quando as pessoas sentem que seu espaço pessoal é invadido. Quando desfrutaram de uma boa noite de sono, esses resultados demoraram mais para aparecer. Os pesquisadores também descobriram que a perda de sono diminuía a atividade em regiões do cérebro que normalmente estimulam o engajamento social.

“Ciclo vicioso”

Outra parte do estudo envolveu uma pesquisa online com mais de mil pessoas que assistiram a vídeos dos participantes privados de sono. Os entrevistados tiveram que avaliar a solidão em que acreditavam que os participantes estavam e se gostariam ou não de socializar com eles. Os resultados mostraram que os participantes sem dormir foram consistentemente vistos como sendo mais solitários, e os entrevistados não estavam interessados em passar tempo com eles.

Quando os entrevistados também foram questionados sobre o quão solitários eles se sentiam depois de assistir aos vídeos, descobriu-se que eles também haviam percebido o problema e se sentiram mais incomodados depois de apenas um clipe de 60 segundos.

“Nós humanos somos uma espécie social. No entanto, a privação do sono pode nos transformar em doentes sociais”, argumenta o autor Matthew Walker, professor de psicologia e neurociência de Berkeley, e autor do best-seller “Why We Sleep” (“Por que nós dormimos”). “Quanto menos você dormir, menos você irá interagir socialmente. Além disso, outras pessoas percebem que você é mais repulsivo socialmente, aumentando ainda mais o grave impacto do isolamento social dessa perda de sono.”

Esse ciclo vicioso pode contribuir significativamente para a crise de saúde pública que é a solidão.Walker disse que basta uma única noite de sono profundo – sete a nove horas – para ajudar uma pessoa a se sentir mais amigável e socialmente confiante, ao mesmo tempo em que a torna mais atraente para os outros também.

