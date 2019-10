Dormir pouco faz homens e mulheres sentirem menos desejo sexual

A privação de sono afeta não apenas a produtividade e o humor de quem não dormiu direito, mas também a libido. Quando dormimos pouco, o corpo entra em um estágio de “reserva de energia” e tende a priorizar as funções vitais e em detrimento da sexualidade.

O pouco descanso também afeta a produção de hormonal que gera o desejo sexual.

“Quando dormimos pouco, a hipófise é menos estimulada e a produção de testosterona cai. Entretanto, a produção de cortisol, o hormônio do estresse, aumenta”, explica Anamelia Costa Faria, pneumologista presidente da Associação Brasileira de Sono Regional do Rio de Janeiro.

O horário em que os casais reservam para o sexo também pode influenciar no desejo de ambos.

“O que acontece muito é que os casais deixam a relação sexual como a última coisa a se fazer no dia, no momento em que eles estão mais exaustos. E por isso, muitas vezes a libido está baixa”, comenta Nathalie Raibolt, ginecologista especialista em sexualidade.

As mulheres são as mais afetadas por este problema por se sentirem mais sobrecarregadas por causa dos vários papeis sociais que exercem diariamente.

Assim como o sono influencia na libido, o sexo influencia na qualidade do sono. Depois do orgasmo, o corpo produz diversas substâncias que promovem o relaxamento e a sensação de prazer, como a oxitocina e a dopamina.

“Se o casal não dorme bem, não sente vontade de ter relação sexual. Mas o sono após o sexo é mais profundo e revigorante. Os casais acabam deixando de ter estes benefícios e ficam mais cansados e com menos desejo. E isto vira um circulo vicioso”, afirma Paulo Gallo Diretor-medico da Clínica Vida Centro de Fertilidade.

Um adulto precisa dormir de sete a nove horas diariamente, em um ambiente adequado para o descanso.

“É preciso ver o sono como fator fundamental para a qualidade de vida e não como uma perda de tempo”, orienta Nathalie.

Como melhorar o sono: Evitar levar aparelhos celulares para a cama ou assistir TV quando já estiver deitado; Deitar apenas quando estiver com sono, ler antes de deitar pode ajudar no processo; Não ir dormir logo após o jantar; Tomar um banho morno 30 minutos antes de ir dormir ajuda a relaxar; Evitar atividades físicas à noite; Dormir em um quarto escuro e com temperatura amena.

Como melhorar a libido: Iniciar as estimulações horas antes da relação sexual, com mensagens e ligações; Não deixar problemas mal resolvidos entre o casal, pois o desgaste da relação influencia no sexo; Fazer terapia de casal ajuda a resolver conflitos maiores.