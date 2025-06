Saúde Porto Alegre será palco de discussões sobre o futuro da saúde, inteligência artificial e bem-estar populacional

30 de junho de 2025

De 3 a 5 de julho, evento reunirá especialistas do Brasil e do mundo para debater longevidade, saúde mental, inovação tecnológica, obesidade e o impacto das startups no sistema de saúde

Na sua segunda edição o Future & Innovation Health Forum já é um dos principais eventos brasileiros voltados à integração entre ciência, tecnologia, gestão e experiência do paciente no setor da saúde.

O evento, em Porto Alegre, será dividido em duas etapas: no dia 3 de julho, acontece o “Future Connections”, um encontro exclusivo para convidados e patrocinadores no Tecnopuc, com foco em networking e atração de investimentos em inovação. Nos dias 4 e 5 de julho, no Teatro do CEPUC da PUCRS, o FIHF abre suas portas ao público geral e promove uma imersão com mais de 16 eixos temáticos e dezenas de palestrantes. Entre eles:

Inteligência artificial: da prática à disrupção – A tecnologia ganha protagonismo no FIHF com uma série de palestras sobre inteligência artificial aplicada à saúde. O médico Cristiano Englert apresenta as tendências do setor, enquanto especialistas como Carmela Farias (PROCEMPA) e Dr. Felipe Favero compartilham ferramentas já utilizadas no diagnóstico, produtividade clínica e prevenção.

A PROCEMPA já tem uma parceria da Santa Casa de Porto Alegre para pesquisa com o IA para o diagnóstico precoce de câncer de mama e pulmão. Será que o hospital 100% automatizado é realidade ou ficção? O painel convida à reflexão sobre o equilíbrio entre inovação e cuidado humano.

Soluções reais para o sistema de saúde – O FIHF vai além da teoria: com o “Pitch Reverso”, hospitais e operadoras de saúde expõem seus desafios para que startups desenvolvam soluções direcionadas. Já confirmaram presença os hospitais: São Lucas, Moinhos de Vento, Clínicas, Santa Casa, Ernesto Dornelles, Divina Providência e Unimed Santa Catarina.

Obesidade, novas drogas e estilo de vida – A médica do esporte Dra. Tatiane Rosa analisa o avanço dos medicamentos injetáveis para o controle da obesidade, como o Ozempic e o Mounjaro, e discute até que ponto seu uso é sustentável e seguro. Já o educador físico João Batista Nunes reforça o papel do exercício físico como estratégia central na prevenção e tratamento, trazendo dicas práticas para transformar a atividade física em hábito duradouro.

Envelhecimento populacional e inclusão social – O Brasil está envelhecendo — e ainda enfrenta barreiras estruturais e culturais para incluir a população idosa. A reumatologista Dra. Samantha Gerhardt vai falar sobre osteoporose e longevidade – como a inovação está redefinindo o envelhecer com qualidade.

Já o gerontologista Alexandre Kalache, referência internacional no tema, propõe uma abordagem baseada no envelhecimento saudável e ativo, com ênfase em políticas públicas e atividade física como pilares de prevenção e autonomia.

Conexão social e saúde mental – A psicóloga Valentina Dvogeski aborda a importância da conexão humana como proteção contra o esgotamento, a depressão e o adoecimento mental — especialmente entre profissionais da saúde. Em um mundo hiperconectado, mas emocionalmente distante, ela destaca a necessidade de resgatar o coletivo como prática de bem-estar.

A programação também inclui temas como pesquisa clínica, transformação digital, segurança de dados, modelos baseados em valor e captação de investimentos. A oncologista Alessandra Morelle, uma das idealizadoras do evento, diz que “é uma oportunidade única para médicos, profissionais da saúde e de tecnologia acompanharem de perto o que há de mais avançado na construção do sistema de saúde do futuro”.

