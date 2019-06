“Doutor Sono”: confira o trailer da sequência de “O Iluminado”

Por Anna Dalbem*

Nesta quinta-feira (13) foi divulgado o primeiro trailer de “Doutor Sono”, sequência do clássico de terror dos anos 1980 “O Iluminado”. O filme, assim como o primeiro, é uma adaptação da obra de mesmo nome escrita pelo escritor Stephen King. No trailer, vemos bastante referências, como o protagonista Danny Torrance, estrelado por Ewan McGregor, com o rosto entre uma porta quebrada e o famoso “Redrum” escrito nela. Após 40 anos da sua terrível estadia no Hotel O

verlook, Danny aparenta ainda estar extremamente marcado pelo trauma que sofreu quando criança. Ele encontra Abra, uma adolescente com um dom extra-sensorial, conhecido como “Brilho”, e com isso os problemas começam. Ao reconhecer instintivamente que Dan compartilha seu poder, ela o procura e pede ajuda contra Rose Cartola e seus seguidores do grupo Verdadeiro Nó, que se alimentam de quem tem o “Brilho”.

Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e a Kyliegh Curran estrelam o thriller sobrenatural, dirigido por Mike Flanagan. O filme chega aos cinemas no dia 7 de novembro. Estamos ansiosos!

Veja o trailer:

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

