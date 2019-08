Doze filmes estão na disputa para representar o Brasil no Oscar 2020

A Academia Brasileira de Cinema divulgou uma lista dos doze filmes que estão na disputa para representar o Brasil no Oscar 2020. O escolhido final para tentar uma indicação a melhor filme estrangeiro será divulgado no dia 27 de agosto.

Cada país envia o nome de um filme para entrar no processo de escolha dos indicados para a categoria. A Academia de Hollywood vai divulgar os indicados no dia 13 de janeiro de 2020. O próximo Oscar vai acontecer no dia 19 de fevereiro, em Los Angeles.

Os titulares da comissão brasileira deste ano para selecionar o representante do país são o crítico Amir Labaki, a diretora Anna Muylaert, o diretor e roteirista David Schurmann, a produtora e curadora Ilda Santiago, o roteirista Mikael de Albuquerque, a produtora Sara Silveira, a produtora Vânia Catani, o diretor de fotografia Walter Carvalho e o produtor e o diretor Zelito Viana.

Veja a lista dos 12 filmes pré-selecionados: