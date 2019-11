Notas Mundo Duas meninas morrem em acidente com ônibus escolar

Duas meninas, de 11 e 12 anos, morreram em um acidente com um ônibus escolar nesta quinta-feira (28) perto da cidade de Lezama, na Argentina. Outros dois estudantes estão internados no hospital da cidade e sofreram amputações, informou o jornal argentino “Clarín”. O veículo levava 43 alunos com idades entre 11 e 13 anos e capotou a 160 km de Buenos Aires.

