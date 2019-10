Os presidentes do Inter, Marcelo Medeiros, e do Grêmio, Romildo Bolzan, confirmaram presença no Fonajut (Fórum Nacional dos Juizados do Torcedor e de Grandes Eventos), que será realizado em Porto Alegre nos dias 16,17 e 18 deste mês no Palácio da Justiça do Rio Grande do Sul. Eles participarão de um debate sobre prevenção da violência nos estádios. O evento é inédito no País.

