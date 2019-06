É o amor! Famosos celebram o Dia dos Namorados na internet

Nesta quarta-feira (12), os brasileiros comemoraram o Dia dos Namorados, data em que celebram o amor com jantares e encontros românticos. Essa também foi a primeira vez que alguns casais famosos passaram a data juntos, como Ludmilla e Brunna Gonçalves, que anunciaram o namoro há poucos dias.

“Já faz bastante tempo. A gente ficou a primeira vez há dois anos. Mas aí ela seguiu a vida dela e eu também. Só que depois a gente foi ficando muito amiga. Já faz sete meses que estamos namorando”, afirmou a cantora ao fazer o anúncio.

Das telas de TV para a vida real, também comemoram a data pela primeira vez a atriz Alice Wegmann e Miguel Ribas Gastal, bem como Gabi Prado e João Zoli, que engataram romance em A Fazenda e já anunciaram noivado.

As reações do público já foram sentidas por Brunna, que ganhou milhares de seguidores no Instagram, 400 mil só nas 24 horas após o anúncio do namoro com a cantora. Ela revelou o dado em entrevista à revista Quem.

“Já esperava uma repercussão, mas não esperava que fosse ser tanto. Antes de sair de casa, estava muito nervosa, porque os meus amigos que já tinham chegado no evento, me mandaram mensagem dizendo que estava cheio de imprensa lá. Fiquei muito nervosa mesmo”, disse à bailarina.

Anitta, que assumiu um romance com Pedro Scooby, recém-separado de Luana Piovani, também poderá comemorar a data em clima de romance, como já havia mostrado na viagem a Bali, na Indonésia, com o parceiro.

Pedro Scooby, 30, aproveitou o Dia dos Namorados para fazer novas declarações à cantora Anitta, 26, com quem assumiu um namoro no início do mês. “Amo ficar olhando pra você, te namorando, te encher de beijo, de carinho, prazer e amor”, afirmou ele e no Instagram.

“Não sou muito bom com as palavras, por isso escolhi essas fotos, por que acho que mostra bem o quanto eu sou um louco apaixonado e feliz do seu lado. Amo você bem do jeito que você é. Feliz Dia dos Namorados, meu amor. Que seja o primeiro de muitos!”, completou o surfista.

Ex-marido da atriz Luana Piovani, 42, Scooby passou as férias com a cantora em Bali, e desde o retorno tem postado declarações a Anitta por suas redes sociais. Na semana passada, ele esteve em Portugal, onde visitou os três filhos, e nesta quarta-feira (12) chegou ao México.

Além de Scooby e Anitta, outros casais famosos também aproveitaram o Dia dos Namorados para se declararem aos amados. Entre eles estão Lulu Santos e Clebson Teixeira, Luan Santana e Jade Magalhães, Daniel Cady e Ivete Sangalo e Fernanda Gentil e Priscila Montadon. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Deixe seu comentário: