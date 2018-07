É o Jaques

Embora negue, é Jaques Wagner o plano B de Lula para a presidência, soube a Coluna. O PT prepara Fernando Haddad para plano C – e para coordenar a sua campanha. Jaques é o amigo mais próximo de Lula, tem a experiência de dois mandatos no governo da Bahia, fez o sucessor, é respeitado em vários partidos, sabe articular, e como judeu traz a confiança dos investidores – até isso pesa, avalia um grão petista. É também forte em campanha. Quando eleito na Bahia, aparecia em quarto nas pesquisas eleitorais a duas semanas do pleito. Virou o jogo. Lula acredita que pode ser a surpresa de 2018.

Desceu

Parece demérito, após quase chegar lá. Aécio Neves, hoje, é candidato a deputado federal pelo PSDB. A médio prazo, quer ser presidente da Câmara Federal.

Pela tangente

A longo prazo, caso avance a proposta do Parlamentarismo defendida pelo PSDB, MDB e outros partidos, Aécio sonha ser primeiro-ministro.

Tensa, de novo

Dilma Rousseff anda nervosa. A base de remédios, de novo, confidenciam próximos. É a tensão pré-eleitoral. Ela vai disputar o Senado por Minas. Com grande chance.

A causa

O perigo para Dilma – e isso tira seu sono – é o TRE. Os jurídicos de DEM, PSDB e MDB no Estado estão com a ação de impugnação na gaveta à espera da candidatura.

Desafio do Rio

A sondagem da Paraná Pesquisas de semana passada aponta alta taxa de rejeição – entre 47% e 72,5% – de todos os conhecidos políticos do Estado do Rio potenciais candidatos para o Palácio Guanabara. Em suma, o eleito não será o preferido do povo. Será por falta de opção, e virá muito mal na fita. Terá de convencer.

Guerra civil

O Estado do Pará já contabilizou somente no primeiro semestre mais de 2 mil assassinatos – cerca de 10 por dia. Sim, homicídios. E esses são apenas os dados oficiais da Secretaria de Segurança.

O aliado

O Estado de Israel apoia Jair Bolsonaro (PSL) para presidente do Brasil. São constantes os relatos do embaixador Yossi Shelley em Brasília para quem o visita. Os Estados Unidos apenas monitoram, por ora.

O motorista

Um segredo presidencial ronda o staff de Michel Temer. Onde o presidente da República vai, sozinho, dirigindo um carro de vidro fumê, quando está em São Paulo.

De perto

Sigilo absoluto por questão de soberania nacional. Temer acha que segue sozinho. Mas o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) não deixa. Nunca. Sempre há bons seguranças à distância e no destino.

Grande Itamar

O caso de Temer remete a uma hilária história narrada por Jorge Bastos Moreno: Itamar Franco, então presidente, em um dia de tédio no Rio, pegou um Fusca sozinho para Juiz de Fora (MG), não queria escolta. Parou na BR-040 após Petrópolis desesperado e ligou de um posto para o chefe da Segurança: “Estou sendo seguido! Manda seu pessoal!”. E o militar: “Presidente, somos nós…”.

Cravo & Canecão

O Instituto Cravo Albin vai apoiar a biografia que Mário Priolli escrevia antes morrer, com bastidores da história do Canecão que ele criou nos anos 60. Um mês antes de falecer, o empresário procurou o pesquisador Ricardo Cravo Albin e doou para ele 20 baús de fotos, textos e outros documentos sobre o Canecão.

Saúde

O Cristo Redentor ganhará iluminação especial a partir de amanhã à noite. Iniciativa de indústrias farmacêuticas, sociedades médicas e ONG’s que se uniram para mostrar alternativas para tratamento de idosos diabéticos no movimento “Para Sobreviver”.

