“É visível o cansaço da sociedade brasileira com a velha maneira de fazer política”, disse o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori

O governador José Ivo Sartori afirmou, na noite de quinta-feira (07), que a velha forma de fazer política deve dar lugar à responsabilidade dos entes públicos com o futuro do Estado. A declaração foi dada durante a entrega do 46º Prêmio Exportação RS, em Porto Alegre. “É visível o cansaço da sociedade brasileira com a velha maneira de fazer política, o que significa que o discurso deve dar lugar à atitude e à responsabilidade”, disse o governador.

Sartori reforçou que, desde o início do mandato, sempre teve como meta fazer o necessário para modernizar o Estado. “Com coragem e determinação, muitas vezes tivemos que tomar medidas amargas e impopulares para buscar melhorar a situação social e econômica do Rio Grande do Sul”, ressaltou. “Sempre defendi que devemos ouvir a sociedade e, embora a Assembleia Legislativa não tenha aprovado a realização do plebiscito, o que respeito, vamos continuar olhando à frente para fazer o Estado avançar”, acrescentou.

Na terça-feira (05), a Assembleia Legislativa derrubou um projeto do governo para a realização de um plebiscito, nas eleições de outubro, sobre a privatização ou federalização da CEEE, da Sulgás e da CRM. A decisão, conforme o governo, compromete a busca do equilíbrio econômico-financeiro do Estado e o Regime de Recuperação Fiscal, que poderia suspender o pagamento da dívida com a União em R$ 300 milhões por mês.

“Devemos agir com responsabilidade, pois quando se trata de política e economia, o poder público não pode agir de forma aventureira ou inconsequente”, disse Sartori. “Não fazer nada muitas vezes é a melhor opção. Mas a história não foi, e não é, feita por aqueles que não fizeram nada”, finalizou.

Prêmio

A 46ª edição do Prêmio Exportação ocorreu na Casa NTX. No total, 55 empresas foram premiadas nas seguintes categorias: Pequeno Desbravador Internacional; Destaque Mercadológico; Destaque Inovação Tecnológico; Destaque Avanço Global; Destaque Serviço de Suporte à Exportação; Dinamismo Exportador Trading e Destaque Setorial. Também foram lembrados exemplos de sucesso nas categorias Quantitativa; Dinamismo Exportador; Trajetória Exportadora Master e Diversificação de Mercados.

“Vocês representam o Rio Grande que dá certo e este prêmio é o reconhecimento ao trabalho e à competência de todos que se empenham em fazer o melhor nas suas áreas de atuação”, parabenizou o governador. Em seguida, ele destacou a importância do empresário caxiense Raul Randon, homenageado no evento.

O conselho da premiação, presidido pelo empresário Renato Malcon, é formado por lideranças das 17 instituições ligadas ao segmento da exportação gaúcha. Integram o grupo Apex-Brasil, Agenda 2020, ADVB/RS, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Farsul, Federasul, Fecomércio-RS, Fiergs, Movimento Brasil Competitivo, Porto do Rio Grande, PWC Brasil, Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ufrgs.

Deixe seu comentário: