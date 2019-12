Magazine Ed Sheeran é escolhido artista britânico da década

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Após 79 semanas em primeiro lugar das paradas, cantor leva prêmio Foto: Divulgação (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

O cantor e compositor Ed Sheeran foi escolhido como “Artista Britânico Número 1 Oficial da Década” após uma sequência de sucessos que quebrou recordes, anunciou a Official Charts Company, nesta quarta-feira (11). Seu sucesso global “Shape of You” – que passou 14 semanas no topo da parada do Reino Unido em 2017 – foi eleita a maior canção dos últimos dez anos.

Sheeran ainda levou um prêmio por superar recordes nas paradas por ter emplacado o maior número de singles e álbuns no primeiro lugar entre 2010 e 2019. No total, seus lançamentos passaram 79 semanas no topo ao longo desse período, acrescentou a empresa que compila as paradas semanais do país.

Entre os ganhadores anteriores do prêmio estão Paul McCartney e Justin Bieber. “No início da década, ele era um jovem de 18 anos pouco conhecido (embora muito considerado) de Suffolk. Mas seu catálogo de conquistas desde então é genuinamente notável”, disse Martin Talbot, executivo-chefe da Official Charts Company.

Sheeran estreou nas paradas britânicas com sua primeira música de trabalho, “The A Team”, em 2011, e de lá para cá acumulou oito singles no primeiro lugar. Seus quatro discos de estúdio também lideraram as paradas britânicas. “Obrigado a todos que me apoiaram nos últimos dez anos, especialmente meus fãs incríveis. Viva os próximos dez”, disse Sheeran em um comunicado sobre os prêmios.

