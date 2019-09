Foi publicado nesta segunda-feira (9), no Diário Oficial do Estado, o edital “Mais Cultura/Biblioteca Viva RS para Modernização de Bibliotecas Públicas Municipais”. Os projetos devem ser cadastrados exclusivamente na página www.procultura.rs.gov.br. O prazo se encerra em 7 de novembro de 2019. O valor disponível é de R$ 640 mil, com repasse de R$ 20 mil para cada projeto selecionado.

