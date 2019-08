A Secretaria da Educação do RS promove, entre a terça-feira (13/8) e a quinta (15/8), o seminário Educação Bilíngue de Surdos: Teorias, Políticas e Práticas. A abertura será às 9h, no Teatro da Unisinos Porto Alegre (avenida Nilo Peçanha, 1.600, bairro Boa Vista) com a presença do secretário da Educação, Faisal Karam.

Deixe seu comentário: