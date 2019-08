A defesa do egípcio Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim, que mora no Brasil acusado pelo FBI de envolvimento com o grupo terrorista Al-Qaeda, entrou com um recurso na segunda-feira contra decisão do Comitê Nacional Para os Refugiados, que negou pedido de refúgio. Ibrahim está legal como residente, mas a condição de refugiado seria essencial para a cidadania, evitando pedidos de extradição.

