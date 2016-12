O Egito vai devolver aos familiares os corpos das vítimas do avião da EgyptAir que caiu quando fazia a rota Paris-Cairo no dia 19 de maio, anunciou neste sábado (17) o procurador-geral egípcio.

O procurador ordenou a restituição das “vítimas egípcias” e afirmou que “atualmente está sendo coordenado com as embaixadas estrangeiras a entrega dos restos das demais vítimas” do acidente que deixou 66 mortos.