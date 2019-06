Elefantes fazem “procissão fúnebre” na Índia; veja o vídeo

Um vídeo que mostra um grupo de elefantes em uma espécie de “procissão fúnebre”, em uma estrada na Índia, viralizou no Twitter. Nas imagens, o corpo de um filhote é carregado por um dos animais adultos, possivelmente a mãe, enquanto os outros o seguem na travessia da via.

Para a passagem dos elefantes, o tráfego foi momentaneamente interrompido. Ao fundo, é possível ver várias pessoas observando a cena comovente enquanto aguardam para retomarem suas viagens.

O grupo saiu da área de mata em uma das margens da estrada e entrou novamente entre as árvores do outro lado. Não se sabe para onde os animais foram e nem o que fizeram com o corpo depois.

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) June 7, 2019