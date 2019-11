A vitória dos socialistas, com menos deputados, o declínio do centro liberal e o avanço da extrema direita complicam ainda mais a formação do governo na Espanha após as eleições legislativas de domingo (10). O Parlamento espanhol está muito fragmentado, com 5 grandes partidos com presença nacional e 16 formações no total. Nem o bloco de direita e nem o de esquerda têm maioria absoluta.