O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, afirmou nesta terça-feira que até o fim do ano deverá definir o modelo e implementação de novo plano de demissões voluntárias para o grupo, a ser implementado no período 2020-24. Em apresentação dos resultados da empresa no segundo trimestre, ele afirmou também que o processo de capitalização está sendo reiniciado.

