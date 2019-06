Eliana diz para o “A Tarde É Sua” que tem grupo no WhatsApp com Xuxa e Angélica

Eliana participou da “Roda da Fofoca” no programa da Rede Pampa “A Tarde é Sua” e comentou sobre a sua amizade com Xuxa. A apresentadora revelou que as duas tem um grupo no WhatsApp com Angélica. “Nós temos muito carinho uma pela outra. De uns anos pra cá, a gente troca muitas mensagens e outro dia ela falou: ‘Li, a Angélica também precisa participar do nosso grupo’. Então temos um grupo no WhatsApp que a gente fala de vez em quando, mas o fato é que a maturidade veio pra aproximar as pessoas”, disse a apresentadora.

Ainda durante a conversa com Sonia Abrão, Eliana comentou sobre a existência de uma suposta rivalidade, já que todas trabalharam durante anos com o público infantil na TV. “Durante uma vida falaram sobre a ‘Guerra das Loiras’ e de fato existia a concorrência profissional. Mas, nos bastidores, fora das manchetes, era tudo muito na paz”, garantiu Eliana.

