O fundador e presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, anunciou que a montadora de carros elétricos irá construir uma nova fábrica na região de Berlim (Alemanha). O local abrigará ainda um centro de engenharia e design do grupo. Musk fez o anúncio durante a cerimônia do prêmio “Volante de Ouro”, concedido pela revista automotiva alemã Auto Bild e pelo jornal alemão Bild am Sonntag.