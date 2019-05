Mesmo depois de deixar o Flamengo, na quarta-feira (29), as declarações de Abel Braga ainda repercutem. Um dia depois de decidir pedir demissão, ele teve um áudio vazado de uma conversa em aplicativo de mensagens. Nele, faz críticas aos dirigentes do clube e questiona a interferência na decisão de escalar ou não os reservas contra o Fortaleza, neste sábado (1º), no Rio.

