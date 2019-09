Em caso de ausência de D’Ale, confira quem deve ser o substituto do camisa 10

*Por Bárbara Assmann

A principal dúvida para esta noite decisiva da Copa do Brasil é a presença ou não de D’Alessandro em campo. O camisa 10 do Internacional sentiu um desconforto no último domingo (15), durante um treinamento, e virou dúvida no time. Ele será reavaliado uma hora antes do jogo para saber se atuará ou não.

Para o comentarista da Rádio Grenal, Luiz Carlos Reche, o craque não ficará de fora por completo. Caso se confirme a ausência, ele ficará no banco de reservas. “O D’Alessandro é imprescindível, é ele e mais 10”, comentou.

Mas a pergunta que fica é: quem será seu substituto? Para Reche, Odair não deve mudar de esquema e deve escalar Nonato: “Eu colocaria o Nonato. Manteria o esquema com um jogador lépido, faceiro, interessado e rápido. Não colocaria o Wellington Silva, mudaria o esquema de forma bruta”, analisou.

Já Rafael Sóbis é outra opção, porém o comentarista analisou o rendimento do jogador como lotérico, às vezes fazendo um grande jogo, às vezes não. O segredo é que, independentemente do jogador que o técnico colorado escolher, a torcida estará no Estádio Beira-Rio para apoiar. E você, colorado? Escalaria quem?

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: