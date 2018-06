Em depoimento, Lula disse que “nunca soube de nenhuma negociata” na escolha do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2016

Com a mesma gravata com as cores do Brasil utilizada quando o Rio de Janeiro foi escolhido sede da Olimpíada de 2016, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva depôs por videoconferência, na manhã desta terça-feira (05), como testemunha de defesa do ex-governador Sérgio Cabral (MDB) na ação penal que apura a suposta compra de votos para a escolha da cidade. A fala do petista, que está preso em Curitiba (PR), durou cerca de 50 minutos.

Especificamente sobre a denúncia, Lula minimizou: “Eu não sei qual é o critério para alguém que diz que foi trapaça [a escolha da Rio-2016]. Esse senhor [procurador] não deve conhecer nada”. O juiz Marcelo Bretas, que conduziu a audiência, pediu que o ex-presidente falasse exclusivamente sobre as perguntas. Enquanto falava sobre a denúncia contra o ex-governador, foi interrompido pelo magistrado quando citou “denuncismo”.