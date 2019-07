Em meio a polêmicas, Bolsonaro inaugura aeroporto na Bahia: “Somos todos paraíbas”

Em meio às polêmicas sobre a “paternidade” do aeroporto Glauber Rocha e a repercussão de um comentário sobre o Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou nesta terça-feira (23) as instalações do terminal em Vitória da Conquista, na Bahia, ainda com obras inacabadas.

Cercado de expectativas, o evento foi antecedido pelo episódio em que Bolsonaro chamou governadores da região de “paraíbas” e também pela recusa do governador da Bahia, Rui Costa (PT), em marcar presença.

Na segunda visita ao Nordeste desde a posse, o chefe do Executivo federal foi recebido pelos prefeitos de Vitória da Conquista e de Salvador, Herzem Gusmão (MDB) e Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM). O primeiro encontro das autoridades aconteceu na pista do aeroporto, construído com verbas dos governos estadual e federal, com recursos destinados pelas gestões de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB). Ao todo, a obra custou R$ 105,8 milhões, sendo que R$ 74,6 milhões foram pagos pela União através de dois convênios.

Ao discursar durante a inauguração, Bolsonaro disse amar o Nordeste e afirmou que “somos todos paraíbas”. O termo, utilizado pelo presidente na semana passada, é comumente empregado em Estados do Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, para referências a imigrantes nordestinos.

“Eu amo o Nordeste, afinal de contas, a minha filha tem em suas veias sangue de cabra da peste”, afirmou o presidente, em referência às origens nordestinas da família da primeira-dama Michelle Bolsonaro, mãe de Laura, de 8 anos.

Bolsonaro disse “lamentar muito” que Rui Costa estivesse ausente. Na segunda-feira (22), o petista cancelou a sua participação no evento e acusou o governo federal de tornar a cerimônia uma “convenção político-partidária”. O presidente, por sua vez, reclamou que o governo baiano não autorizou a presença da Polícia Militar na segurança do evento. Costa rebateu dizendo que o Planalto “fechou o aeroporto e excluiu o povo”. Ele acusou Bolsonaro de criar uma “falsa polêmica”.

“Lamento muito o governador não estar aqui, afinal de contas ele estaria ao lado do seu povo. Não queremos dividir partidos. Não aceitaremos, evidentemente, querer impor a nós o socialismo ou o comunismo”, afirmou o presidente da República.

Durante o evento, Bolsonaro foi ovacionado por grande parte do público presente. Ele foi recebido ao som de aplausos e de gritos de “mito”.

