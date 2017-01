Em Minas Gerais, criminoso com uma criança no colo é flagrado matando um homem

Um homem de 37 anos foi assassinado com um tiro, na noite de terça-feira (4), em Uberlândia (MG). De acordo com a PM (Polícia Militar), o crime aconteceu em um ponto de mototáxi e o autor estava com uma criança no colo quando efetuou os disparos e sumiu.

O homicídio foi filmado pelo circuito de segurança do local e as imagens devem ajudar nas investigações. Conforme a ocorrência, a vítima estava sentada em um sofá, no estabelecimento quando o criminoso entrou no local. Em seguida, ele se aproximou e atirou na vítima que foi atingida no pescoço.

Outros mototaxistas estavam no local e presenciaram o crime. O homem fugiu e não foi preso.

Ainda segundo a PM, a vítima já havia sido presa por tráfico de drogas e roubo.

A polícia instaurou inquérito policial para apurar o crime e identificar o suspeito.

