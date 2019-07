Em novo teaser de “American Horror Story: 1984”, serial killer aterroriza acampamento!

Nesta segunda-feira (29) foi liberado mais um teaser da nova temporada de American Horror Story, intitulada “American Horror Story: 1984“, que terá uma pegada de “slasher movies”, clássico gênero dos anos 80. No novo vídeo podemos ver o serial killer aterrorizando o Acampamento Redwood, principal cenário da nona temporada.

Já no começo do teaser, o assassino aparece embaixo da caminhonete que leva os jovens ao local. Em outra cena, ele surge no meio do lago, atacando uma moça que está em uma canoa tomando sol. Todo esse contexto remete a filmes como “Sexta-feira 13” e “A Hora do Pesadelo”.

Olha só:

No elenco da nova temporada temos Angelica Ross, Emma Roberts, Gus Kenworthy, John Carroll Lynch, Zach Villa, DeRon Horton, Matthew Morrison, Billie Lourd e Cody Fern.

Criada por Ryan Murphy, “American Horror Story: 1984” estreia no dia 18 de setembro!

