Em Pelotas, governador lança Marco Zero do Inova RS na Região Sul

O lançamento do Marco Zero do programa Inova RS na Região Sul foi realizado na quinta-feira (17) em Pelotas. Com a presença do governador Eduardo Leite, o evento, ocorrido no Pelotas Parque Tecnológico, deu continuidade ao plano de expansão do programa lançado em agosto, que tem como objetivo incluir o Estado no mapa global da inovação.

O Marco Zero é o momento de articulação entre sociedade, governo, empresas e universidades da região, que são os componentes da chamada “hélice da inovação”. A partir do encontro e da organização dessas esferas, são formados os comitês técnicos e estratégicos que mapeiam as vocações empreendedoras do local e elaboram soluções para o seu fortalecimento por meio de projetos de inovação, segundo o governo do Estado.

Até o momento, o Marco Zero já foi lançado nas regiões Central (Santa Maria), Produção e Norte (Passo Fundo), dos Vales (Lajeado), Serra e Hortênsias (Caxias do Sul), Região Metropolitana e Litoral Norte (Porto Alegre) e, agora, Sul (Pelotas). Em novembro, será a vez das regiões Noroeste e Missões e Fronteira Oeste e Campanha.

Em discurso, Leite disse que com o programa o governo contribui para a construção do ambiente de interação entre os agentes da inovação, garantindo equipes de três técnicos responsáveis por essa mobilização em cada região. “Estamos criando o contexto para o encontro de talentos e de ideias que serão canalizadas para a transformação da economia pelo conhecimento. Também estamos trabalhando para um ambiente ágil e facilitador de negócios, com menos burocracia e mais estrutura para atrair investimentos”, declarou.