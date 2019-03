Em programa de TV, Sandy e Junior cantam pela 1° vez e emocionam

Durante a tarde deste sábado (30), foi ao ar o programa do “Caldeirão do Huck” que homenageou a carreira de Sandy e Junior. Com muita emoção, música e diversão, essa foi a primeira vez, depois de 12 anos, que o público pode vê-los cantando juntos na televisão.

Para o momento ser ainda mais especial, o apresentador do programa, Luciano Huck, convidou a dupla a assistir algumas de suas participações no programa – foram 24 vezes, no total. No entanto, o que fez Sandy e Junior irem às lágrimas foi uma série de depoimentos enviados para a dupla por nomes como Lima Duarte, Fernanda Gentil, Serginho Groisman, Fernanda Souza e os próprios pais da dupla, Noely e Xororó. Os depoimentos foram muito emocionates, principalmente por parte dos pais, quando os pais comentaram a volta da dupla.

Visitando o Passado

Sandy e Junior não foram ao programa apenas para cantar e falar da nova turnê, mas sim para relembrar o passado e se emocionar. A dupla caiu no “Visitando o Passado” e teve a experiência de rever a varanda do sítio onde cantaram juntos pela primeira vez. Antes mesmo do apresentador anunciar que a dupla estava no quadro do programa, Junior já se emocionou e Sandy não escondeu o susto que teve com a notícia. Eles disseram que a produção conseguiu reproduzir com perfeição o local.

Surpresa para os fãs

Cinco fãs de Sandy e Junior entraram em uma sala com uma difícil decisão: só uma poderia ir ao estúdio no dia da gravação do Caldeirão para conhecer a dupla. A mais votada foi uma mulher chamada Samyta, que sabe até cantar as músicas em francês.

Deixe seu comentário: