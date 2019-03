Em resposta a Maia: ‘Não existe brincadeira de minha parte’, diz Bolsonaro

*Por Bárbara Assmann

O Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o Presidente Jair Bolsonaro continuam trocando provocações. Nesta quarta-feira (27), Maia pediu que acabe a ‘brincadeira’ e que o País seja levado a sério. Logo após a declaração, Bolsonaro respondeu em um programa de TV, que não existe brincadeira de sua parte. “Muito pelo contrário, eu lamento palavras nesse sentido. Até quero não acreditar que ele tenha falado isso”, declarou. Ele afirmou ainda que Maia está “abalado” por questões pessoais.

Questionado sobre as declarações do presidente, o deputado rebateu: “Abalados estão os brasileiros que esperam desde janeiro que o Brasil comece a funcionar”. E complementou: “São 12 milhões de desempregados, capacidade de investimento diminuindo”. Maia continuou demonstrando preocupação com a postura de Bolsonaro. “Está na hora dele (Bolsonaro) sentar na cadeira e o parlamento aqui, e, em conjunto, resolvermos os problemas do Brasil”, disse o presidente da Câmara.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: