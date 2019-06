Em seu primeiro teste no recesso da Copa América, o Inter venceu por 2 a 0 um jogo-treino no interior paulista

Depois de quase uma semana de treinamentos físicos, técnicos e táticos, na manhã dessa sexta-feira o Inter realizou o seu o primeiro teste da intertemporada de recesso para a Copa América: um jogo-treino contra o Pouso Alegre-MG, com vitória colorada de 2×0.

Os gols foram marcados pelo volante Rithely e pelo atacante Tréllez, ambos reservas. O treinador Odair Hellmann aproveitou para dar ritmo ao grupo, conhecer mais detalhadamente alguns jovens que subiram das categorias de base e fazer alguns ajustes no time.

Ele mandou a campo duas equipes distintas em cada tempo. A primeira teve Danilo Fernandes, Bruno, Klaus, Emerson, Erik, Rodrigo Lindoso, Patrick, William Pottker, Sarrafiore, Neilton e Pedro Lucas. O Inter pressionou do início ao fim, criou boas chances, mas não conseguiu superar o goleiro adversário e acabou ficando no 0 a 0.

Já na etapa complementar, uma formação completamente diferente foi a campo: Keiller, Dudu, Pedro Henrique, Leonardo, Heitor, Rithely, Zé Gabriel, Guilherme Parede, José Aldo, Wellington Silva e Tréllez. Logo no começo, Wellington cobrou escanteio na área e Rithely cabeceou para o fundo da rede. Depois, Parede cruzou da direita e Tréllez definiu o placar.

Terceiro time

Antes do jogo-treino, os atletas que não foram relacionados para a atividade realizaram um trabalho com bola no gramado. Neste sábado, a equipe entrará em campo para enfrentar o Atibaia-SP, no último dia do Inter no interior paulista.

(Marcello Campos)

