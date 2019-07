Em vídeo, Ludmilla surpreende namorada com anel de compromisso

Como promessa para os fãs, Brunna Gonçalves, a namorada de Ludmilla, gravou um vídeo falando sobre o relacionamento delas. Em seu canal, a dançarina contou que conheceu a cantora no primeiro show que ela fez com seu nome atual (antes ela utilizava o nome artístico MC Beyoncé!), já que faz parte do balé da artista. Na época elas ficaram amigas, mas a coisa só virou romance mesmo há sete meses.

As duas revelaram ainda que agora que assumiram publicamente o relacionamento tudo ficou mais fácil. “Esse momento está sendo incrível. Eu e a Brunna sempre fomos muito carinhosas, muito amorosas, e era uma coisa que a gente tinha que ficar disfarçando na rua, sabe? Se contendo.. Meu cabelo estava bagunçado e ela vinha cheia de amorzinho [para arrumar], e eu dizia: ‘Bruuu!’. A gente ficava se policiando o tempo inteiro, e agora mudou tudo, até meu jeito de falar”, disse Ludmilla. Que fofas!

Muitos apaixonadas, elas falaram até em casamento! Quando perguntadas se pensavam sobre isso, a cantora respondeu: “não agora, mas sim”. Mas a fofura não parou por aí! Além disso, Ludmilla surpreendeu a namorada ao dar para ela um anel de compromisso durante o vídeo. “No momento eu só queria deixar claro que eu amo a Bru, e eu queria que ela soubesse que ela é muito minha, então eu queria que ela usasse esse anelzinho aqui”, declarou.

Veja o vídeo completo:

