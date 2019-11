Embaixada da Venezuela em Brasília é ocupada por apoiadores de Juan Guaidó

Apoiadores do presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, ocuparam a embaixada da Venezuela em Brasília na madrugada desta quarta-feira (13).

Enquanto a embaixadora designada por Guaidó, María Teresa Belandria, diz que a sede diplomática “abriu as portas voluntariamente”, manifestantes pró-Nicolás Maduro falam em invasão, afirmando que as pessoas pularam o muro e ocuparam as instalações.

A Polícia Militar foi acionada para reforçar a segurança e evitar confrontos no local. A corporação informou que cerca de 20 pessoas entraram no local. Do lado de fora, outros manifestantes demonstram apoio a Maduro e ao corpo diplomático indicado por ele.

Um grupo de deputados, liderados pelo petista Paulo Pimenta (PT-RS), foi à embaixada para tentar expulsar os ocupantes. Pimenta afirmou que uma “milícia foi contratada para realizar a invasão”, que classifica como “uma violação do território venezuelano”.

“No dia do encontro da Cúpula dos Brics, com presença da China e da Rússia, grupelhos fascistas invadem a embaixada da Venezuela, em Brasília. O ato criminoso pode desencadear uma crise diplomática sem precedentes”, disse a deputada Erika Kokay (PT-DF).

O governo brasileiro reconhece Guaidó como presidente da Venezuela e Belandria como embaixadora do país no Brasil. O incidente ocorre no momento em que Brasília é sede da cúpula do Brics (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).