A Justiça de Santa Catarina confirmou a condenação do dono de uma empresa alimentícia, por vender uma pipoca doce com um rato morto e desidratado dentro da embalagem. O empresário foi enquadrado por crime contra as relações de consumo – vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo.

