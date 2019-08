Terminou nesta quinta (30) o prazo de recurso para quem participou do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). A prova foi aplicada no último domingo (25), com 1,1 milhão de participantes dentro de um universo de três milhões de inscritos. No total, inscreveram-se pessoas de 613 municípios de todas as regiões do País.