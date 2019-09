O Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum das Entidades) está organizando uma reunião plenária com os candidatos ao Conselho Tutelar. O encontro ocorre na próxima terça-feira, 1º de outubro, no auditório do prédio 32 da PUCRS, às 15h30. O propósito do encontro é abrir espaços para os candidatos divulgarem suas propostas. As eleições acontecem no dia 6 de outubro.

