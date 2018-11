Enem 2018 tem segundo dia de provas neste domingo com matemática, física, química e biologia

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2018 aplicará neste domingo (11) o segundo dia de provas. Os estudantes terão cinco horas para resolver as 90 questões de matemática e ciências da natureza (com física, química e biologia). Pela primeira vez, este segundo dia de provas terá 30 minutos a mais de duração – um alívio para os estudantes.

A mudança ocorre porque, na edição de 2017, o MEC (Ministério da Educação) mudou a divisão das disciplinas, concentrando as provas de humanas em um dia e, no outro, as de exatas. Os candidatos, no entanto, reclamaram que as 4 horas e 30 minutos de teste não foram suficientes para analisar as questões que envolviam muitos cálculos. Assim, em 2018, o segundo dia de provas será mais longo.

Neste domingo, todos os inscritos no Enem 2018 poderão fazer a prova, mesmo os que faltaram no domingo passado – no entanto, a pontuação não será suficiente para participar de programas do governo federal ou disputar vagas na universidade. Para eles, vale apenas pela experiência de conhecer melhor a prova.

A exceção é para alunos que não conseguiram fazer o exame no dia 4 porque faltou energia no local de prova. De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), estes estudantes devem fazer a prova de exatas neste domingo, e fazer a de humanas e redação no dia 11 de dezembro.

O Enem é a principal forma de acesso para vagas na rede pública de ensino superior, passando até mesmo a ser aceito em 27 instituições de Portugal. Para o Ministério da Educação, é a segunda maior prova do tipo no mundo, só perdendo para o gao kao, prova de admissão ao ensino superior da China, com 9 milhões de candidatos. O gabarito oficial das provas só será divulgado na próxima quarta-feira (14), e as notas individuais saem no dia 18 de janeiro.

Deixe seu comentário: