Entenda as mudanças na aposentadoria propostas por relator na reforma da Previdência

Texto do relator: idade minima mantida para ambos, a unica diferença fica no tempo de contribuição que passa a ser 20 para homens e 15 para mulheres.

Aposentadoria rural

Texto do relator: idade minima permanece em 55 anos para mulheres e 60 para homens. As regras se aplicam para trabalhadores rurais e para quem exerce atividade econômica familiar. O texto inicio garimpo e pesca entre as atividades. O tempo de contribuição sobe de 15 para 20 anos apenas para homens, mulheres ainda mantém 15 anos.

Professores

Texto do relator: pagamento do abono deve ser feito para trabalhadores de baixa renda (até R$ 1.364,43).

Pensão por morte

Governo: de acordo com a proposta do Governo Federal, o valor da pensão por morte – que hoje é de 100% para segurados do INSS – ficará menor. Trabalhadores do setor privado e público passam a ter o beneficio só em 60% do valor mais 10% por dependente adicional.

Texto do relator: mantém as mudanças, mas garante o beneficio de um salário minimo nos casos em que o beneficiário não tenha outras fontes de renda.