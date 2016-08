Entenda por que o WhatsApp está informando para o Facebook o número de telefone que você usa

O WhatsApp anunciou que irá compartilhar os números de telefone de seus usuários com o Facebook e que permitirá o envio de mensagens por empresas. É a primeira vez que a companhia altera sua política de privacidade desde que foi comprada pela maior rede social do mundo em 2014. Mas quais são as consequências da medida?

Em primeiro lugar, você poderá passar a receber sugestões de contatos “mais relevantes”. Mas também mais anúncios. Não é improvável, afirmam alguns analistas, que usuários se sintam “traídos” pela mudança.

“Quando o WhatsApp foi comprado pelo Facebook, garantiu que permaneceria como um serviço independente”, revela Pamela Clark-Diskson, da consultoria em tecnologia Ovum. “Agora está dando os números de telefone ao Facebook. Usuários poderiam dizer que se trata de abuso de confiança. De certa maneira, a empresa voltou atrás sobre algo que havia dito que não faria.”

Amizades “relevantes”.

A justificativa do WhatsApp para sua nova política de privacidade é que compartilhar telefones de usuários com o Facebook servirá para bloquear mensagens indesejadas (spam) e controlar abusos. A empresa disse ainda que oferecerá “melhores sugestões de amizade e propagandas mais relevantes”.

Isso porque o Facebook, ao dispor desses dados, será capaz de aproximar pessoas que já trocaram números de telefone mas ainda não são “amigos” na rede social.

O WhatsApp também compartilhará dados sobre últimos acessos ao serviço. Mas garantiu que não disponibilizará o conteúdo de mensagens enviadas, que é cifrado. “Suas mensagens criptopgrafadas continuam sendo privadas e ninguém mais poderá lê-las. Nem o WhatsApp, nem o Facebook nem ninguém mais”, afirmou a empresa.

O WhatsApp também anunciou que seus usuários poderão optar por não compartilhar dados com o Facebook para fins de receber publicidade. Para isso é preciso seguir alguns passos simples.

No entanto, a companhia disse que, mesmo no caso em que os usuários do WhatsApp optem por não ter seu número de telefone compartilhado com a rede social, “a família de empresas do Facebook [que inclui outros serviços, incluindo Instagram] ainda receberá e usará essa informação para outras finalidades”.



Mensagens comerciais.

A nova política do WhatAapp abre caminho a empresas interessadas em enviar mensagens aos usuários. Segundo a companhia, anunciantes que transmitem mensagens por meio de SMS – como alertas de companhias aéreas ou atualizações sobre sua conta bancária – poderão fazê-lo por meio do aplicativo.

Mas, além de informação sobre datas ou notificações de entrega, o WhastApp também autorizará mensagens de marketing. “As mensagens que você poderá receber com conteúdo comercial podem incluir uma oferta ou algo que possa ser de seu interesse”, explicou a companhia.

Para Pamela, usuários poderão concordar com o envio caso as mensagens sejam úteis. “Mas o WhatAapp deve ser cuidadoso. Muitas pessoas não gostam de receber publicidade”, completa.

De qualquer maneira, o Facebook disse que irá testar as novas funções nos próximos meses, mas prometeu evitar a “experiência spam” e impedir que empresas inundem seus usuários com anúncios.

