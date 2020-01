Porto Alegre EPTC informa esquema de trânsito para o Bloco da Laje

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Previsão é de aproximadamente 20 mil pessoas no evento carnavalesco. Foto: Joel Vargas/PMPA Previsão é de aproximadamente 20 mil pessoas no evento carnavalesco. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa as mudanças de trânsito em razão da saída oficial do Bloco da Laje, neste domingo (26). A concentração para o evento carnavalesco tem início às 8h, na Praça dos Açorianos, no Centro Histórico da Capital. A previsão é de aproximadamente 20 mil pessoas. A caminhada, marcada para as 10h, seguirá da Praça Açorianos em direção à av. Borges de Medeiros até a Praça Isabel a Católica.

A alça de acesso da Praça dos Açorianos será bloqueada desde as 6h até o final do desfile, e a av. Borges de Medeiros terá bloqueio momentâneo da pista de rolamento, no sentido Centro-bairro. O desvio será feito pela rua Demétrio Ribeiro, rua José do Patrício e av. Loureiro da Silva.

O trânsito da pista da esquerda da av. Borges de Medeiros, entre o viaduto dos Açorianos e a av. Aureliano de Figueiredo Pinto, será transferido para a pista da direita durante o bloco, com diminuição de espaço para circulação na via. Os ônibus sofrerão alteração temporária de itinerário. A orientação é de que os motoristas evitem a região no momento do desfile, por conta de possíveis congestionamentos. Haverá acompanhamento e monitoramento da EPTC durante todo o evento.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário