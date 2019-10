Com a realização do show da banda britânica Iron Maiden, às 21h desta quarta-feira na Arena do Grêmio, a EPTC orienta que o público se desloque com antecedência e observe o esquema de trânsito e transporte coletivo nas imediações do bairro Humaitá, Zona Norte de Porto Alegre. Os portões do estádio serão abertos às 16h. Mais informações podem ser conferidas no site www.eptc.com.br.

