Porto Alegre EPTC realiza escolta de um coração para transplante

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Sete agentes motociclistas acompanharam o traslado do órgão. Foto: EPTC/PMPA Sete agentes motociclistas acompanharam o traslado do órgão. (Foto: EPTC/PMPA) Foto: EPTC/PMPA

A equipe de batedores motociclistas da Coordenação de Operações Especiais da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) realizou uma nova escolta para o traslado de um coração que para ser transplantado na Capital. A Central de Transplantes do Rio Grande do Sul entrou em contato via 118, por volta das 13h desta quinta-feira (19) para a informar a chegada do órgão em avião, prevista para 14h30, proveniente de Gramado, na Serra Gaúcha.

De imediato, a EPTC disponibilizou sete agentes motociclistas para garantir a segurança no transporte do órgão, em uma operação já comum nas ruas de Porto Alegre que tem por objetivo salvar vidas.

Após um atraso, a aeronave tocou o solo no Aeroporto Internacional Salgado Filho às 15h50 e logo após, às 16h, iniciava o traslado pelas vias da cidade. Em um trajeto que percorreu em apenas 12 minutos as vias Sertório, Farrapos, Dona Margarida, Voluntários da Pátria, Castello Branco, o Túnel da Conceição, a Osvaldo Aranha até a rua Ramiro Barcelos, o órgão foi entregue em segurança às 16h12, no HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre).

“Salvar vidas é a missão número um da EPTC. E realizar os traslados para as doações de órgãos, com segurança e agilidade, é um dos desafios para atingir este objetivo ”, destaca Fabio Berwanger Juliano, diretor-presidente da EPTC.

De janeiro até esta quinta-feira a EPTC realizou escoltas de 19 órgãos para transplante, além do traslado de um paciente receptor para os hospitais de Porto Alegre.

O momento em que a escolta do coração chega ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Lembramos que a escolta durou 12 minutos (do Aeroporto Salgado Filho até o destino final). pic.twitter.com/XOuXHRfInN — EPTC – Porto Alegre (@EPTC_POA) December 19, 2019

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário