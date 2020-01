Porto Alegre Equipes da prefeitura trabalham para minimizar impactos da chuva

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

Agentes da EPTC orientam o trânsito e atendem ocorrências em ruas e avenidas. Foto: Cesar Lopes/PMPA Agentes da EPTC orientam o trânsito e atendem ocorrências em ruas e avenidas. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Equipes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) estão nas ruas para atender as ocorrências e priorizam locais que apresentem riscos à população e vias de grande circulação, que apresentem bloqueios totais ou parciais.

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alerta por volta das 15h30 desta quarta-feira, 15, informando sobre áreas de instabilidade na Capital. O órgão informou que o tempo quente e abafado poderia contribuir para ocorrência de precipitações isoladas na cidade, com volume de 30 milímetros, acompanhadas de raios e rajadas de vento de 55km/h.

A chuva teve início por volta das 18h e causou falta de energia elétrica, queda de árvores e postes e transtornos no trânsito. “Choveu granizo, mas o pior já passou. Estamos trabalhando com a previsão de chuva até quinta de manhã”, diz o diretor-geral da Defesa Civil de Porto Alegre, coronel Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior.

A EPTC registrou, até as 19h, um ponto de alagamento com bloqueio total, além de quatro bloqueios devido à queda de vegetal e dois ocasionados por poste ou fiação elétrica caídos na via. Outras sete quedas de árvores e dois postes caídos resultaram em bloqueios parciais com obstrução de uma faixa de trânsito, além de 11 semáforos com falta de energia elétrica (nove destes provocados pelo desligamento emergencial de linhas do sistema de transmissão que atendem o Estado, ocorrido no meia da tarde). Mais informações no Twitter da EPTC.

Até as 19h, as EMA (Equipes de Manejo Arbóreo), atenderam pelo menos dez casos envolvendo quedas de árvore ou galhos de maiores proporções. Somam-se ainda profissionais das equipes de zeladoria urbana do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, que atuam na limpeza e no recolhimento de lixo espalhados pelo evento climático. Solicitações e registros de ocorrências devem ser feitas pelo Fala Porto Alegre 156.

Abastecimento

De acordo com o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) a falta de energia elétrica ocorrida nesta tarde interfere no abastecimento de água da Capital, causando paradas em estações de tratamento e bombeamento. Algumas regiões poderão ter interrupção no abastecimento, principalmente, nas pontas de rede e áreas mais elevadas. Aguarda-se a normalização do fornecimento de energia elétrica para retomada dos sistemas. Informações sobre os pontos atingidos podem ser conferidos no Twitter do Dmae.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário