Equipes do 4º Torneio de Bocha na Areia começam a se preparar para as eliminatórias. A primeira acontece no dia 26, em Atlântida

Faltando poucos dias para o início das eliminatórias do 4º Torneio de Bocha na Areia, as duplas inscritas se preparam para estarem afiados durante as partidas. No último final de semana as equipes representantes de Nova Tramandaí, de Atlântida e de Capão da Canoa se reuniram para realizar treinos nas sedes onde ocorrerão as eliminatórias. O Torneio é uma iniciativa da Rede Pampa de Comunicação em parceria com a SABA (Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida), Sistema Fecomércio/SESC-RS e GBOEX.

O coordenador do Torneio de Bocha na Areia e empresário Geraldo Stédile, salientou mais uma vez a tradição do esporte nas praias gaúchas. “A bocha chegou ao Brasil há muitos anos, é um esporte de origem italiana, e, nos sentimos muito honrados de poder a cada ano dar um destaque ainda maior para esta prática, que possibilita que as pessoas interajam, se divirtam e façam novos amigos”, explica o Stédile, que também reforça as datas das eliminatórias.

Os primeiros jogos da 4ª edição do Torneio de Bocha na Areia acontecem neste domingo (20), em Capão da Canoa. Vão participar equipes da Associação da Bocha da Praça do Farol. No sábado seguinte (26), Atlântida receberá a segunda eliminatória na sede campestre da SABA. Duplas já conhecidas pela participação nas edições anteriores marcarão presença. É o caso de Ciro Itamar Pacheco e Carlos Cardoso, bicampeões nas primeiras edições do Torneio de Boacha de Areia. “Jogo bocha há anos e, espero que mais uma vez, consigamos alcançar bons resultados perante as duplas concorrentes, que estão acostumadas há jogar praticamente todos os dias”, afirma.

O presidente da SABA, Leandro Adaime conta que em 2019, o Torneio será realizado em canchas instaladas em outro espaço da sede campestre do clube. “A última edição foi na beira da praia, mas não deu muito certo pela quantidade de areia que entrava nas canchas e atrapalhava o desempenho dos jogos”, explica Adaime. Então, nesta quarta edição, as duas canchas, também de areia, foram instaladas em área arejada e cercada por árvores.

A Final do 4º Torneio de Bocha na Areia será no dia 09 de fevereiro na sede campestre da SABA. Irão disputar dez duplas. (Marysol Cooper / O Sul)

